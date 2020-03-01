Дизайн интерьеров от профессионалов – «the.Design77»

Студия дизайна интерьера «Дизайн-77» предлагает услуги по созданию и реализации уникальных авторских проектов в самых разных стилях для жилых и коммерческих помещений. В активе наших специалистов — десятки успешных проектов для юридических и частных лиц. Лучшие фото примеры работ вы можете увидеть в фотогалерее.

Мастера компании точно знают, как превратить стандартную малогабаритную квартиру в уютное, комфортабельное жилье, добавить изысканности просторным апартаментам класса “люкс”, сделать максимально привлекательным для посетителей оформление торговых и банкетных залов.

У вас есть собственные идеи декорирования и подбора мебели? Давайте попробуем воплотить их в реальность! А эксперты «the.Design77» подскажут, как лучше сделать это с технической точки зрения, а заодно и помогут оптимизировать расходы. Мы гарантируем высокое качество и точное соблюдение регламента, сроков и этапов работ.