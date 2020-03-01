Преимущества дизайнерских интерьеров
Рано или поздно перед владельцем любой недвижимости встаёт вопрос ремонта, меблировки и декорирования помещений. Некоторые предпочитают заниматься этим самостоятельно — подробно изучать рекомендации в интернете, просматривать видео-уроки и мастер-классы от гуру дизайна, регулярно посещать строительные супермаркеты и мебельные салоны. Все это отнимает массу времени и сил. А вот результат, к сожалению, часто оказывается неудовлетворительным. Виной тому масса фактов — недостаток опыта, знаний и т.д.
Более разумным и рациональным решением будет обратиться в дизайн – студию и заказать ремонт «под ключ». Это позволит не допустить досадных ошибок и просчётов в проектировании и выполнении всех видов работ, а также дополнительных расходов, связанных с их исправлением. В целях избежания задержек и проведения непредусмотренных операций процесс разработки и реализации дизайн – проекта проходит по заранее составленным чертежам и схемам. 3D визуализация интерьерного решения обеспечивает заказчику возможность предварительно оценить все нюансы будущего интерьера, сравнить несколько вариантов оформления, увидеть, как сочетаются цвета, фактуры, мебель. По мере надобности оперативно вносятся изменения и дополнения. Специалисты студии отлично знакомы с ситуацией на рынке отделочных материалов и мебели, постоянно занимаются мониторингом цен. Поэтому без проблем могут подобрать все необходимое в соответствии с намеченным бюджетом, спецификацией и пожеланиями клиента.
Дизайн-проект интерьера — это не только подбор стиля, цветовой палитры и форм. В нем отражаются и инженерные аспекты: наличие и расположение электрооборудования, сантехники, радиаторов отопления, труб, проводов, встроенных бытовых приборов и ещё множество других деталей.
Интерьер, созданный с участием профессионального дизайнера, воплощает в себе индивидуальность, единство стиля, безупречный художественный вкус при точном планировании расходов и грамотной организации работы.
В самом начале проектирования дизайнер предлагает идеи по внутренней отделке, зонированию пространства, расположению встроенной и корпусной мебели. При этом специалист адаптирует разнообразные стилистические решения к особенностям планировки помещения. Проводятся точные замеры габаритов. Ремонт и оформление каждой отдельной комнаты или зоны обязательно согласовывается с заказчиком.
Наша команда — это современные люди с отличным профильным образованием, глубокими техническими знаниями и солидным опытом создания уникальных интерьеров для домов, коттеджей, квартир, магазинов, кафе, баров, ресторанов, офисов. В их работе отсутствуют шаблонные, типовые решения, каждый проект разрабатывается индивидуально с четкой привязкой к конкретному объекту и пожеланиям заказчика. Подбор и приобретение материалов надлежащего качества в рамках планируемого бюджета позволит вам избежать лишних трат, обеспечит превосходные эстетические характеристики помещения и максимальный комфорт. Осуществляем авторский надзор на каждом этапе ремонта.
В комплекс услуг входит:
- замеры;
- чертежи;
- подбор отделочных материалов, заказ и доставка их на объект;
- составление сметы;
- 3d визуализация;
- проектирование отдельных архитектурных и мебельных элементов, интегрирование в интерьер уже готовых конструкций;
- авторский надзор. Регулярное посещение специалистом места проведения ремонтных работ, корректировка чертежей, контроль за соблюдением плана.
Приглашаем к сотрудничеству частных и юридических лиц. Свяжитесь к нашим менеджером прямо сейчас, чтобы получить бесплатную консультацию по вопросам разработки индивидуального дизайн-проекта и расчета его предварительной стоимости.
Почему стоит обратиться в студию «the.Design77»?
- Мы предлагаем полный комплекс услуг.
- Помогаем подобрать материалы и мебель по самым выгодным ценам.
- В штате компании исключительно профессионалы высокого уровня с безупречной репутацией.
- Строго соблюдаем заранее оговоренные сроки.